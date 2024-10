Im Herbst werden weitere 6000 Bäume im Land gepflanzt

In diesem Frühjahr wurden im Rahmen des vor vier Jahren vom Landwirtschaftsministerium (AM) ins Leben gerufenen Siedlungspflanzungsprogramms 4.000 Bäume gepflanzt, und im Herbst könnten die Gewinner des Programms mit der Pflanzung von weiteren 6.000 Bäumen beginnen, sagte der Staatssekretär des Ministeriums, Márton Nobilis, am Mittwoch in Balatonszemes, wo er an der Pflanzung von Bäumen teilnahm, die von der Gemeinde vergeben wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staatssekretär für Ernährungswirtschaft und landwirtschaftliche Ausbildung erinnerte daran, dass das größte Pflanzprogramm der letzten 30 Jahre in Ungarn im Jahr 2020 gestartet wurde und dank der Initiative in diesem Jahr 56.000 Bäume „für die nächste Generation“ gepflanzt werden sollen. Ziel sei es, die mit Bäumen bedeckte Fläche im Land von derzeit 25 auf 27 Prozent zu erhöhen und damit unter anderem einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. In diesem Frühjahr hätten 246 Gemeinden 4.000 Bäume gepflanzt, und in diesem Herbst hätten 317 Gemeinden mit der Pflanzung von 6.000 weiteren Bäumen begonnen. Er wies darauf hin, dass 48 Gemeinden im Komitat Somogy an dem Programm teilgenommen haben und damit bei der Zahl der geforderten Bäume führend sind.

Er wies darauf hin, dass es auch wichtig sei, alte Bäume zu schützen. Das Landwirtschaftsministerium habe Balatonszemes bereits dabei geholfen, eine Reihe von Kastanienbäumen zu retten, fügte er hinzu. „Ich hoffe, dass unsere Enkel und Urenkel im Sommer den Schatten dieser Bäume hier am Balaton genießen werden“, sagte der Staatssekretär auf einer Pressekonferenz vor der Baumpflanzung. Mihály Witzmann, Fidesz-Abgeordneter für das Gebiet, wies darauf hin, dass das städtische Forstprogramm der Regierung nicht nur gut für das Stadtbild sei, sondern auch das Bewusstsein der Menschen verändere und sie umweltbewusster mache. In seinem Wahlkreis nehmen 11 Gemeinden an dem Aufforstungsprogramm teil, das die Anpflanzung von 250 Bäumen ermöglicht, sagte er. Zolt Iváncsics (Fidesz-KDNP), Bürgermeister von Balatonszemes, sagte, dass es „unsere Pflicht ist, aufzuforsten“, um die an den Ufern des Balatons sichtbaren Bauarbeiten zu kompensieren. Er bezeichnete das Ufer von Balatonszemes als den schönsten Strand am Südufer des Sees, wo nach der Pressekonferenz mit der Pflanzung von 10 hohen Eschen und 20 Silberlinden, die die Gemeinde gewonnen hatte, begonnen wurde.