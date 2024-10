Tag der Deutschen Einheit an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Am 3. Oktober fanden an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr anlässlich des Tags der Deutschen Einheit besondere Programme für die Klassen 5 bis 12 statt. Ziel der Veranstaltungen war es, den Schülern einen tieferen Einblick in eines der wichtigsten Ereignisse der neueren deutschen Geschichte zu geben, während sie das Thema auf interaktive und unterhaltsame Weise bearbeiteten.





Die Klassen 5 bis 8 nahmen an Programmen teil, die größtenteils von der Schülermitverwaltung vorbereitet wurden. Während der Pausen zwischen den Unterrichtsstunden sahen sie ein von Mitschülern erstelltes Video über den Tag der Deutschen Einheit und erhielten über QR-Codes Zugang zu Plakaten, Videos und Quizfragen, die in den Schulfluren ausgehängt waren. Ein Höhepunkt des Tages für die Klassen 9 bis 13 war die Vorführung des Films „Kein Befehl!“. Anschließend fand eine von den Schülerinnen und Schülern moderierte Podiumsdiskussion statt, zu der László Nagy als Gast eingeladen war.

Herr Nagy war zusammen mit anderen Oppositionellen einer der Organisatoren des paneuropäischen Picknicks am 19. August 1989 an der ungarisch-österreichischen Grenze in der Nähe von Sopron. Als wichtiger Zeitzeuge schilderte er die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung, bei der gemäß vorheriger Vereinbarung zwischen beiden Ländern eine kurzzeitige Grenzöffnung geplant war. Er ging auch auf die damalige politische Situation ein, unter anderem auf die Unzufriedenheit der Menschen im Ostblock.

Im Vorfeld wurden dies- und jenseits der Grenze Flugblätter mit der Einladung zum Picknick verteilt, die auch viele DDR-Urlauber in Ungarn erreichte. Nach der symbolischen Durchtrennung des Stacheldrahtzauns nahmen eigens angereiste DDR-Bürger scharenweise die Gelegenheit zur Flucht nach Österreich wahr. Angesichts der sich abzeichnenden Massenflucht ignorierten die Grenzbeamten den Schießbefehl um eine Eskalation der Situation zu vermeiden – hierauf beziehen sich Titel und Thema des Films. Die Grenzöffnung während des paneuropäischen Picknicks wird bis heute als historischer Meilenstein bewertet, der den Beginn der zur deutschen Wiedervereinigung führenden Vorgänge markiert.

Die Schülerinnen und Schüler stellten sehr interessante Fragen, sowohl geschichtlicher als auch persönlicher Natur, die Herr Nagy ausführlich und auf spannende Weise beantwortete. Zum Schluss legte unser Gast der Zuhörerschaft ans Herz, das Buch „The Picnic“ von Matthew Longo zu lesen, das vor kurzem auch in ungarischer Sprache erschienen ist. Obwohl es eine Dokumentation sei, handele es sich um eine äußerst spannende Lektüre, fast ein Muss für geschichtlich Interessierte. Die Veranstaltung war eine beeindruckende Demonstration der Kraft von Zeitzeugenberichten, die jungen Menschen historische Ereignisse auf authentische Weise nahebringen.