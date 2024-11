EVOSZ: Staatliche Förderprogramme für den Hausbau stärken das Vertrauen der Verbraucher

Staatliche Programme zur Unterstützung des Wohnungsbaus und der Renovierung stärken das Vertrauen der Öffentlichkeit und das Durchhaltevermögen von Produktherstellern und Bauunternehmern, sagte der Verband der Bauindustrie EVOSZ am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Um den Wohnungsbau von seinem derzeitigen Tiefpunkt zu befreien, müssen sich neben den staatlichen Programmen auch die marktbasierten Finanzierungen beruhigen, was einen Zinssatz von 5 Prozent oder weniger bedeutet, wurde EVOSZ-Chef László Koji in der Erklärung zitiert. Koji sagte, dass der Wohnungsbau in Ungarn derzeit nicht in erster Linie durch regulatorische Fragen oder mangelnde Kapazitäten, sondern durch fehlende Mittel eingeschränkt wird. Im Inland hergestellte Bauprodukte und Bauunternehmenskapazitäten stehen für den Bau von 25.000 neuen Wohnungen zur Verfügung, aber nach den Erwartungen von EVOSZ dürften in diesem Jahr nur etwa 16.000 Einheiten in Betrieb genommen werden, fügte er hinzu. EVOSZ drängt darauf, so bald wie möglich ein reformiertes Programm zur Renovierung von Wohnungen einzuführen und die Förderkriterien auf Wohngebäude auszuweiten, die vor 2007 gebaut wurden. Er forderte auch die Wiederaufnahme des Programms für umweltfreundlichen Wohnungsbau der Ungarischen Nationalbank, um die Finanzierung von neu gebauten Wohnungen zu unterstützen.