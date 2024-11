HIPA: Autokäufer verlieren am meisten durch Strafzölle auf chinesische Elektroautos

Autokäufer würden durch die Strafzölle der Europäischen Union auf chinesische Elektrofahrzeuge „am meisten verlieren“, sagte der Leiter der ungarischen Investitionsförderungsagentur (HIPA) am Donnerstag in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

István Joó sagte, die Maßnahme diene nicht dazu, die Interessen der europäischen Automobilindustrie zu schützen, und verwies auf Partnerschaften zwischen chinesischen Zulieferern und Unternehmen wie BMW, Audi und Mercedes-Benz sowie auf die eigenen Produktionskapazitäten dieser Unternehmen in China. Die größten deutschen Unternehmen der Automobilindustrie vertreten den Standpunkt, dass die Zölle die globale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen und die Lieferketten schädigen, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass der Vorstandsvorsitzende von BMW, Oliver Zipse, davor gewarnt habe, dass die Zölle ein „fatales Signal“ für den Welthandel seien und zu Vergeltungsmaßnahmen Chinas führen könnten, während der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen-Gruppe, Oliver Blume, gesagt habe, dass der Automobilhersteller als Folge der Maßnahme „erhebliche Nachteile“ auf dem chinesischen Markt zu erwarten habe. Er fügte hinzu, dass Ola Kallenius, der Chef von Mercedes-Benz, gesagt habe, es sei eine „völlige Illusion“ zu glauben, die Automobilwelt könne in Regionen aufgeteilt werden, die nichts miteinander zu tun haben. „Die Zukunft der Mobilität in Europa liegt in Innovation und Kooperation, nicht in Zöllen“, sagte Joó.