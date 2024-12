Laut ÉVOSZ wird die Bauleistung auf dem Niveau des letzten Jahres liegen

Es wird erwartet, dass die Bauindustrie in diesem Jahr das Niveau von 2023 erreicht, so dass die Baukosten bei den derzeitigen Preisen im Jahr 2024 etwa 8.800 Milliarden Forint betragen könnten, sagte der Branchenverband ÉVOSZ am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

ÉVOSZ sagte, dass die Rentabilität des Sektors in allen Segmenten abnehme, Baumaterialhersteller, Händler, Planer, Bauunternehmer und Ingenieurdienstleister erwarten alle einen Rückgang des Gewinns in Prozent des Umsatzes. Der Verband stellte fest, dass in diesem Jahr das wichtigste Mittel zur Verbesserung der Effizienz die Senkung der Betriebskosten war, und die große Herausforderung für 2025 wird sein, zu welchen Preisen Arbeit verfügbar sein wird und welche zusätzlichen effizienzsteigernden Maßnahmen die Unternehmen ergreifen können. ÉVOSZ-Chef László Koji sagte, es gebe nur wenige Unternehmen, die über genügend finanzielle Reserven verfügten, um Digitalisierungsprojekte, technologische Entwicklungen und eine qualitativ hochwertige Erwachsenenbildung aus eigener Kraft durchführen zu können. Nur die Besten sind dazu in der Lage, wenn man bedenkt, dass das Auftragsvolumen 2025 weiter sinken könnte.