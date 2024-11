Landwirte drängen auf Beibehaltung der flächengebundenen Subventionen

Der Leiter der Nationalen Landwirtschaftskammer (NAK) sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Szekszárd (Südwestungarn), dass die flächengebundenen Beihilfen der Europäischen Union notwendig seien, damit die Landwirte ihr Land pachten, ihre Ernte einbringen und sich auf die kommende Saison vorbereiten können – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsolt György Papp wies darauf hin, dass die mehr als 162.000 Kleinbauern, Familienbetriebe und Genossenschaften in Ungarn jährlich fast 500 Milliarden Forint an flächenbezogenen Subventionen erhalten. Er fügte hinzu, dass Landwirte aus Mittel- und Osteuropa von den von der Europäischen Kommission initiierten Gesprächen über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ausgeschlossen worden seien. Papp warnte davor, dass die EU-Kommission im Interesse des Klimawandels den Fleischkonsum reduzieren wolle, während sie die Kultur der Viehzucht missachte, und kündigte eine Petition zur Verteidigung der flächenbezogenen Subventionen für Landwirte und der Lebensweise der ungarischen Verbraucher an.

Tibor András Cseh, Chefsekretär des Landwirtschaftsverbands MAGOSZ, erklärte, die Initiativen zur Umstrukturierung der flächengebundenen Beihilfen stünden im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für den EU-Beitritt der Ukraine. Das Land werde ein Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EU beanspruchen, so dass flächenbezogene Subventionen nicht mehr tragbar seien, fügte er hinzu.