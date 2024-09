V4-Landwirtschaftskammern bezeichnen Bericht über GAP-Strategiedialog als inakzeptabel

Die Leiter der Landwirtschaftskammern der Visegrad-Gruppe – Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei – waren sich bei einem Treffen in Budapest einig, dass ein Bericht der Europäischen Kommission zum Dialog über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union „inakzeptabel“ sei, so die Nationale Landwirtschaftskammer Ungarns (NAK) am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Das Arbeitsdokument läuft den Interessen der Landwirte und Verbraucher in der EU zuwider“, so die NAK. Die V4-Landwirtschaftskammern werden die Führer der europäischen Landwirtschaftslobby COPA-COGECA auffordern, ihre Unterstützung für den Bericht öffentlich zurückzuziehen, fügte sie hinzu. Die NAK sagte, die Europäische Kommission und COPA-COGECA hätten es versäumt, die Landwirtschaftskammern und die Interessenverbände der Landwirte in Mitteleuropa wirklich in den Dialog einzubeziehen. Die in dem Bericht empfohlenen Maßnahmen, wie z.B. die Ersetzung flächenbezogener Subventionen durch einkommensbezogene, würden die Landwirte und Verbraucher in der EU noch stärker benachteiligen, fügte sie hinzu. Der NAK erklärte, das Dokument enthalte auch Initiativen, die den Fleischkonsum durch Steuern einschränken würden.

Die V4-Landwirtschaftskammern sprachen sich für eine Unterstützung der Landwirte durch die EU aus, die der strategischen Bedeutung des Agrarsektors Rechnung trage, sowie für die Anwendung einheitlicher Standards für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die von außerhalb der EU stammen, so die NAK. Brüssel müsse die nachhaltige Tätigkeit der Landwirte künftig materiell und durch Regulierung unterstützen, während COPA-COGECA die Interessen „aller EU-Landwirte“ berücksichtigen müsse.