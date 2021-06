Ungarn: Landwirte starten Petition gegen Brüsseler Obergrenzen-Forderungen

Ungarns Nationale Landwirtschaftskammer (NAK) und der Bauernverband Magosz haben eine Online-Petition zur Unterstützung der ungarischen Landwirte und gegen die „unmöglichen Forderungen“ Brüssels im Zusammenhang mit der Überarbeitung der EU-Agrarpolitik gestartet, so die NAK am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Als Grund für die Petition nannte die NAK in einer Erklärung, dass linke Europaabgeordnete die Unterstützung der Mitgliedsstaaten für ihre Landwirte ignoriert und die Gespräche über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union gestoppt hätten. Die NAK sagte, „Brüsseler Bürokraten“ und das Europäische Parlament (EP) wollten „unmögliche Forderungen“ an die Landwirte stellen. Die Vorschläge des EP würden die europäischen Landwirte in einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Produzenten außerhalb der EU bringen, was letztendlich zu höheren Lebensmittelpreisen führen würde, sagten sie und fügten hinzu, dass dies auch ungarische Landwirte treffen würde. NAK und Magosz appellieren an das EP, die europäischen Landwirte nicht zu benachteiligen und weiterhin angemessene Bedingungen für die Produktion von Qualitätsprodukten zu garantieren, heißt es in der Erklärung.

István Nagy, Ungarns Landwirtschaftsminister, sagte, die größten Meinungsverschiedenheiten über die GAP-Reform beträfen Fragen bezüglich der Mittel, die für den Umwelt- und Klimaschutz bereitgestellt werden sollen. Er sagte, Ungarns Ziel sei es, ein Gleichgewicht zwischen den Aspekten der Wettbewerbsfähigkeit und des Klimaschutzes herzustellen. Ungarn kämpfe für ein Finanzierungssystem, das die Nachhaltigkeit fördere, indem es Anreize für die Landwirte schaffe, anstatt sie zu bestrafen, sagte er.