Budapest veranstaltet parallel zum Weltwissenschaftsforum die Science Expo

Ungarn wird die Produkte von Unternehmenspartnerschaften mit Universitäten und Forschungsinstituten auf der Science Expo in Budapest vom 21. bis 23. November präsentieren, während die Stadt das Weltwissenschaftsforum ausrichtet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sagte Kultur- und Innovationsminister Balázs Hankó, dass 80 Institutionen an der Science Expo teilnehmen werden. Er fügte hinzu, dass die Zahl der Hochschulzulassungen in MINT-Fächern um 44 Prozent gestiegen sei. Das ungarische Wissen und die Kreativität seien „herausragend“, sagte er und verwies auf die beiden ungarischen Nobelpreisträger im Jahr 2023.

Die Science Expo wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur und Innovation, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der Nationalen Innovationsagentur, dem ungarischen Forschungsnetzwerk HUN-REN, der Nationalen Akademie für wissenschaftliche Bildung und den größten Universitäten des Landes stattfinden.