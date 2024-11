Orbán fordert eine Klimapolitik, die sich am gesunden Menschenverstand orientiert

Ministerpräsident Viktor Orbán forderte in seiner Rede auf der COP29, der jährlichen UN-Klimakonferenz in Baku, am Dienstag eine Klimapolitik, die sich am gesunden Menschenverstand orientiert und nicht an Ideologie, Alarmismus oder Panik – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Als einer von mehr als 40 Staats- und Regierungschefs, die an dem Treffen teilnahmen, wies Orbán darauf hin, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union eine Erklärung zur Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet haben, die auch den Ansatz der EU in Klimafragen prägen wird. „Wir müssen den grünen Übergang weiter vorantreiben und gleichzeitig unsere Nutzung von Erdgas, Erdöl und Kernenergie beibehalten. Der Preis für den Klimawandel sollte nicht von unseren Landwirten bezahlt werden“, sagte Orbán. „Wir können den Landwirten und Unternehmen keine unrealistischen Quoten oder belastende Vorschriften auferlegen, sondern sollten ihnen praktische Unterstützung anbieten.“ Der grüne Wandel und der Kampf gegen den Klimawandel sollten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und nicht gegen sie geführt werden, sagte Orbán.