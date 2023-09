15 ungarische Universitäten unter den besten in Europa

In der internationalen Rangliste von Quacquarelli Symonds (QS) für Hochschulen aus 46 europäischen Ländern befinden sich 15 ungarische Universitäten unter den 690 besten, wie ein Regierungsbeamter am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unter den Top 300 des QS-Times Higher Education Rankings befinden sich die Eötvös Loránd University of Science (ELTE) auf Platz 208, die Budapest University of Technology (BME) auf Platz 238, die Universität Szeged auf Platz 242 und die Universität Debrecen auf Platz 258, sagte Balázs Hankó, Staatssekretär für Hochschulbildung im Ministerium für Kultur und Innovation, in einem auf Facebook hochgeladenen Video. Die Universität Pécs, die István-Széchenyi-Universität in Győr und die Corvinus-Universität in Budapest wurden in die Top 400 aufgenommen.

Hanko sagte, die zunehmende internationale Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Universitäten sei der Schlüssel zur Ausschöpfung des ungarischen Potenzials, und er führte dies auf das neue Hochschulmodell der Regierung zurück. „Das neue Finanzierungsmodell stärkt nicht nur die Autonomie der Universitäten, sondern gewährleistet auch … Finanzierungsanreize und verbessert die finanzielle Vorhersehbarkeit und Flexibilität, die für die Wettbewerbsfähigkeit so wichtig sind“, fügte er hinzu. Die ungarischen Universitäten seien international immer erfolgreicher: Vor vier Jahren waren es 7, vor zwei Jahren 9 und im letzten Jahr 11 ungarische Universitäten, die zu den besten fünf Prozent der Weltrangliste gehören.