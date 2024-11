Kleinstunternehmen erhalten Anspruch auf regulierte Strompreise

Kleinstunternehmen können ab Januar am regulierten Strompreissystem für Haushalte teilnehmen, sagte Energieminister Csaba Lantos in einer am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlichten Videobotschaft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lantos wies darauf hin, dass Kleinstunternehmen seit August 2022, also während der Energiekrise, von diesem System ausgeschlossen waren. Von den 860.000 Kleinstunternehmen in Ungarn zahlen 400.000 bereits regulierte Strompreise, weil sie in den Wohnhäusern ihrer Besitzer ansässig sind. Weitere 120.000 zahlen Marktpreise.