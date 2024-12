Ungarische Haushalte zahlen die niedrigsten Energiepreise in Europa

Die Energiepreise für Privathaushalte in Ungarn waren im November die niedrigsten in Europa, selbst bei Kaufkraftparität, sagte der Regierungsbeauftragte für das regulierte Preissystem der Haushaltsversorgung am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut Szilárd Németh zahlten die Einwohner von Budapest durchschnittlich 2,56 Eurocent/kWh für ihr Gas und damit weniger als in jeder anderen europäischen Hauptstadt, die in einer von der Energie-Control Austria und der ungarischen Regulierungsbehörde für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe (MEKH) in Auftrag gegebenen Erhebung erfasst wurde. Für Strom zahlten die Haushalte im November bis zum Durchschnittsverbrauch 9,31 Eurocent/kWh und darüber 10,73 Eurocent/kWh, der zweitniedrigste Preis nach Belgrad, fügte er hinzu. Németh stellte fest, dass neun von zehn Haushalten den regulierten Preis für Gas und acht von zehn den regulierten Preis für Strom zahlten. Bei Kaufkraftparität zahlten die Budapester Haushalte die niedrigsten Gas- und Strompreise im Vergleich zu anderen europäischen Städten, sagte er. Er fügte hinzu, dass im Haushaltsentwurf für 2025 880 Milliarden Forint für die Stützung der regulierten Preise der Versorgungsunternehmen vorgesehen seien.