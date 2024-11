Munkácsy als „nationales Genie“ bei neuer Ausstellungseröffnung gefeiert

Die Werke des ungarischen Malers Mihály Munkácsy seien „eine Manifestation des Heimatlandes und des nationalen Genies“, sagte der Parlamentspräsident am Dienstag bei der Eröffnung einer neuen Ausstellung des Museums der Schönen Künste in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Jubiläumsausstellung anlässlich des 180. Geburtstages und des 125. Todestages von Munkácsy zeigt neben seinen Hauptwerken auch seine weniger bekannten Arbeiten und läuft bis zum 30. März 2025. László Kövér sagte, dass Munkácsy unter schwierigsten persönlichen und historischen Umständen in die höchsten Ränge der ungarischen bildenden Kunst aufstieg. Er wies auch darauf hin, dass das Gemälde Honfoglalás, das seit 1929 im Parlamentsgebäude hängt, für die Ausstellung gestiftet wurde, und es ist geplant, einen geeigneten Standort für das Werk langfristig zu sichern, damit die Besucher es ohne Einschränkungen betrachten können.

Réka Krasznai, die Kuratorin der Ausstellung, sagte, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Einzelausstellungen von Munkácsy seine Werke in einem internationalen Kontext präsentiert werden, der seine Einflüsse und Verbindungen verdeutlicht. Die Ausstellung sei ein Zeugnis für eine „sensationelle Karriere und eine echte ungarische Welterfolgsgeschichte“. László Baán, der Direktor des Museums, wies auf den rasanten Aufstieg des Künstlers hin und fügte hinzu, dass er trotz seines Ruhmes nie versäumt habe, jungen Künstlern, die sich an ihn wandten, zu helfen.