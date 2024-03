Museum der Schönen Künste zeigt das ungarisch-amerikanische fotografische Erbe

Das Museum der Schönen Künste präsentiert in diesem Jahr Ausstellungen über das ungarisch-amerikanische fotografische Erbe, das Erbe Mesopotamiens und eine Retrospektive zum 180. Geburtstag des Malers Mihály Munkácsy, sagte der Direktor des Museums am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Baán erklärte auf einer Pressekonferenz, dass das Museum im vergangenen Jahr einen Besucherrekord von mehr als 800.000 Besuchern verzeichnete, was zum Teil auf die Ausstellungen zu El Greco und Csontvary zurückzuführen war. Das diesjährige Programm umfasst die Ausstellung „The Hungarian American Photographic Legacy“ in Zusammenarbeit mit dem Virginia Museum of Fine Arts. Die Schau wird die Werke von etwa 30 Fotografen präsentieren, darunter André Kertész, László Moholy-Nagy, Martin Munkácsi und Robert Capa, sowie weniger bekannte Fotografen ungarischer Herkunft, die in den USA tätig waren, sagte er.

Eine Ausstellung im Oktober über das Erbe Mesopotamiens wird über 150 Leihgaben aus sieben europäischen Sammlungen zeigen, darunter das Vorderasiatische Museum in Berlin, das Musee du Louvre in Paris und das Kunsthistorische Museum in Wien, so Baán. Ab November wird eine Ausstellung mit mehr als fünfzig Werken von Munkácsy sowie Archivfotos, Dokumenten und Objekten das Lebenswerk und den Erfolg des Malers beleuchten, sagte er.