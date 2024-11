MOHU verteilt 1 Million Mülltonnen für die Mülltrennung

MOHU, das eine landesweite Konzession für die kommunale Abfallbewirtschaftung besitzt, wird bis Ende 2025 über 1 Million Mülltonnen für die Mülltrennung an Haushalte verteilen, teilte die Tochtergesellschaft des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Hälfte der Tonnen ist für Lebensmittelabfälle und der Rest für Papier, Kunststoff und Metall bestimmt. Sie werden in Gebiete geliefert, in denen der Müll zuvor in Säcke verpackt wurde. MOHU hat sich verpflichtet, Ungarns Recyclingquote bis 2035 von 32 % auf 65 % zu erhöhen.