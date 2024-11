Orbán: Regierung hat „friedenszeitlichen“ Haushaltsentwurf

Der von der Regierung vorgelegte Haushaltsentwurf für „Friedenszeiten“ öffne die Tür für eine neue Wirtschaftspolitik, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, der im Parlament diskutierte Haushaltsentwurf gehe davon aus, dass der gewählte US-Präsident Donald Trump den Krieg beenden könne. Aus diesem Grund, so Orbán, könne die Regierung eine starke Erhöhung des Mindestlohns durchsetzen, Kredite für junge Arbeiter einführen, ein Programm zur Stärkung der KMU auflegen und Maßnahmen zur Gewährleistung von bezahlbarem Wohnraum und zur Unterstützung junger Menschen einführen. Orbán sagte, Ungarn sei in der Lage, die Chancen des Friedens zu nutzen, und fügte hinzu: „Wir werden keinen einzigen Moment vergeuden“. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die Regierung diese Maßnahmen „in Opposition zur Europäischen Union“ durchführen müsse. „Wir befinden uns in einem gleichzeitigen Kampf mit der Europäischen Union in den Bereichen Wirtschaftspolitik, Migration und Kinderschutz“, so der Ministerpräsident. „Der Sinn der Umfrage der Nationalen Konsultation ist es, Ungarns Position in diesem Kampf zu stärken und in diesen Kämpfen erfolgreich zu sein.“