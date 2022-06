Finanzminister legt Haushaltsentwurf vor, der Sicherheit und Wachstum gewährleisten soll

Der ungarische Finanzminister hat am Dienstag den Haushaltsentwurf der Regierung für das Jahr 2023 ins Parlament eingebracht und erklärt, der Entwurf werde „die Errungenschaften der Regierung schützen, die Sicherheit der ungarischen Familien gewährleisten und die Wirtschaft auf einem Wachstumspfad halten“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Haushalt sei mit einem Wirtschaftswachstum von 4,1 % des BIP, einem Haushaltsdefizit von 3,5 % und einer Staatsverschuldung von 73,8 % des BIP bis zum Ende des nächsten Jahres berechnet worden, sagte Mihály Varga auf einer Pressekonferenz, bevor er den Entwurf an Parlamentspräsident László Kövér übergab. Er fügte hinzu, dass die Inflation im Jahr 2023 bei durchschnittlich 5,2 % liegen wird. Die Regierung habe bei der Aufstellung des Haushaltsplans die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland sowie die hohe Inflation, die Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten berücksichtigt, sagte Varga und fügte hinzu, dass „das Umfeld des Haushaltsverfahrens noch nie so unvorhersehbar war wie derzeit“.

Der Minister wies darauf hin, dass im Haushaltsentwurf zwei neue Fonds auftauchen, die aus den Einnahmen der Steuern auf zusätzliche Gewinne gespeist werden: ein „allgemeiner Schutzfonds“ in Höhe von 670 Milliarden Forint (1,72 Mrd. EUR) und ein weiterer Verteidigungsfonds in Höhe von 842 Milliarden Forint (2,16 Mrd. EUR). Der erste wird sicherstellen, dass die Ungarn „nicht den Preis des Krieges in dem neuen weltwirtschaftlichen Umfeld zahlen“, sagte er, während der zweite sicherstellen wird, dass die Regierung ihre Verpflichtung gegenüber der NATO einhält, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben bis Ende 2023 zu beschleunigen. Zusätzliche 730 Milliarden Forint werden für die Renten ausgegeben, während das Bildungs- und das Gesundheitswesen um 200 Milliarden bzw. 100 Milliarden Forint aufgestockt werden, sagte er. Die Unterstützung für Familien wird im Jahr 2023 mehr als 3.200 Milliarden Forint betragen, wobei die Ausgaben in diesem Bereich um 450 Milliarden Forint höher ausfallen werden als in diesem Jahr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Varga sagte, der Finanzrat habe den Gesetzentwurf gebilligt und erklärt, dass er den Anforderungen der Verfassung entspreche. Der Finanzminister sagte, die Regierung erwarte, dass die Gemeinderäte ihre Finanzen solide verwalten und zu einer „ausgewogenen Verteilung der Lasten“ beitragen. Varga zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche mit der Europäischen Union bald abgeschlossen werden können und eine Einigung über die Mittel aus dem Konjunkturprogramm für Ungarn erzielt werden kann.