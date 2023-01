Die Nacht der Eislaufbahnen ist zurück!

Der Ungarische Eishockeyverband hat angekündigt, dass die diesjährige Nacht der Eisbahnen am 7. Januar 2023 stattfinden wird. Der Ungarische Eishockeyverband organisiert die Nacht der Eisbahnen seit 2016. Bei der beliebten Veranstaltung kann jeder Schlittschuh laufen, versprechen sie – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung am 22. Januar statt und stieß auf großes Interesse: 58 Eisbahnen im ganzen Land und darüber hinaus nahmen daran teil, und Zehntausende von Menschen liefen gemeinsam in guter Atmosphäre und mit bunten Programmen Schlittschuh.

Die VII. Nacht der Eisbahnen ist für diese Saison, am 7. Januar 2023, angekündigt worden. Mehrere Eisbahnen im ganzen Land haben sich bereits angemeldet, so dass der erste Samstag im Jahr 2023 zu einer riesigen Eisparty werden wird. Hauptaustragungsort ist die Budapester Városligeti-Kunsteisbahn, aber auch in mehreren anderen Städten, darunter Győr, Veszprém und Miskolc, werden besondere Veranstaltungen stattfinden.