Balatonfenyveser Kleinbahn schmückt sich für die Feiertage

Die MÁV-Gruppe bereitet sich auf die Adventszeit mit Fahrzeugen vor, die mit Lichtergirlanden geschmückt sind, teilte die Bahngesellschaft am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

MÁV-START wird 3.500 LED-Lichter, die 600 Meter lang sind, verwenden, um eine ihrer V43-Lokomotiven, genannt Szili, in Weihnachtsbeleuchtung zu kleiden, die während der Festtage auf fast allen Hauptstrecken des Landes zu sehen sein wird, hieß es in einer Erklärung. Der Zug wird seine erste Fahrt am 1. Dezember um 16:50 Uhr vom Bahnhof Budapest Nyugati nach Szeged unternehmen, wo er um 19:16 Uhr ankommt und um 20:44 Uhr in die Hauptstadt zurückkehrt. Volánbusz präsentiert einen festlich geschmückten Ikarus 55-Bus, während MÁV-HÉV mit einem MVIII-Triebwagen, einem PXV-Anhänger und einer mit Lichtern geschmückten LVII-Lokomotive nostalgische Bahnliebhaber auf das Weihnachtsfest einstimmen wird. Der Ikarus 55-Bus wird vom 6. bis 30. Dezember 2024 auf dem Budapester Busbahnhof Népliget zu sehen sein und bei mehreren Gelegenheiten für Stadtrundfahrten in Budapest zur Verfügung stehen.

Die Kindereisenbahn bereitet für die Feierlichkeiten einen Sonderzug mit speziellen Dekorationen und einzigartiger dekorativer Beleuchtung vor. In diesem Jahr werden mehrere rote Kinderbahnwagen mit den üblichen roten Mittelgängen, ein blauer Nostalgiewagen und ein roter „Debrecen“-Wagen die Ausflügler in weihnachtlicher Atmosphäre empfangen, so die MÁV-Gruppe auf ihrer Website. Mit der Kleinbahn in Balatonfenyves kann man bis zum 6. Januar mit festlich beleuchteten Zügen nach Nagy-Berek und Csisztafürdő fahren. Der Wintermärchenzug wird auf beiden Strecken der Bahn verkehren – Balatonfenyves-Csisztafürdő und Balatonfenyves-Somogyszentpál.