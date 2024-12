Noro Financial Investments wegen unerlaubter Kreditvergabe mit Geldstrafe belegt

Die Ungarische Nationalbank (NBH) hat Noro Financial Investments Zrt. wegen unerlaubter Kreditvergabe mit einer Geldstrafe in Höhe von 55 Millionen Forint belegt, teilte die Zentralbank und Finanzmarktaufsicht am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Noro Financial Investments habe „mehrere hundert Millionen Forint“ an eine Reihe von Unternehmen verliehen, so die NBH.