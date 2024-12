Szijjártó: Russland verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung der ungarischen Energieversorgung

Trotz der neuen Sanktionen wird Russland seine Lieferungen von Rohöl, Gas und Kernbrennstoffen an Ungarn fortsetzen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag in Moskau – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer von seinem Ministerium herausgegebenen Erklärung sagte Szijjártó, er habe Gespräche mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Novak und einer Reihe von Führungskräften von Unternehmen der Energiewirtschaft geführt und die wichtige Rolle anerkannt, die Lieferungen aus Russland für die sichere Energieversorgung Ungarns spielen. Er fügte hinzu, dass es sich nicht um eine „politische Angelegenheit“ handele, sondern um eine Frage der „physischen Realität“ und der Infrastruktur. „Wir haben nicht die Absicht, diese gute Zusammenarbeit aufzugeben. Und sei es nur aus dem Grund, dass uns niemand ein besseres Angebot gemacht hat. Wir kennen keine anderen Energiequellen, die sicherer oder preislich konkurrenzfähiger sind“, sagte er. Szijjártó bezeichnete die Aufnahme der Gazprombank in die Sanktionsliste der Vereinigten Staaten als einen Versuch, Länder in Mittel- und Südosteuropa, die russische Energie nutzen, in eine schwierige Lage zu bringen.

Bei einem Gespräch am Montag hätten der stellvertretende Ministerpräsident Novak und die von der Maßnahme betroffenen Führungskräfte der Energieunternehmen ihr Interesse an einer Zusammenarbeit und der Fortsetzung der Energielieferungen bekräftigt, fügte er hinzu. „Wir haben uns verpflichtet, eine Lösung für diese Situation zu finden“, sagte er. Er fügte hinzu, dass die ungarische Regierung alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um die sichere Energieversorgung des Landes zu gewährleisten. Er wies darauf hin, dass andere Länder in der Region „in der gleichen Lage“ seien und zusammenarbeiteten, um die Situation zu lösen.