NGM: Regierung schützt Familien für weitere sechs Monate mit dem Zinsstopp

Das Gesetz zur Verlängerung des Zinsstopps ist im Ungarischen Staatsanzeiger veröffentlicht worden. Die Regierung wird die Familien schützen, sagte André Palóc, Sprecher des Wirtschaftsministeriums, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Der Zinsstopp schützt Familien, und die Regierung wird sie auch in Zukunft schützen, denn sie hat den Zinsstopp für 291.000 Verträge bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das bedeutet, dass der Zinssatz in den nächsten sechs Monaten nicht steigen darf, wodurch 20 Milliarden Forint in den Taschen der Bürger verbleiben. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums erinnerte daran, dass die Regierung den Familien seit Einführung des Zinsstopps im Januar 2022 bereits 300 Milliarden Forint an Zinskosten erspart hat.

André Palóc wies auch darauf hin, dass eine der wichtigsten Säulen des 21 Maßnahmen umfassenden Aktionsplans der Regierung für eine neue Wirtschaftspolitik die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ist. Im Rahmen dieses Plans wird die Palette der Maßnahmen zur Unterstützung von Familien um neue Elemente erweitert, darunter ein Einfrieren der Zinssätze, die Möglichkeit, im nächsten Jahr freiwillige Rentenersparnisse auf der Grundlage einer Entscheidung der Familie für den Wohnungsbau zu verwenden, und eine monatliche Zusatzleistung von 150.000 Forint, die jungen Menschen helfen soll, ihre Hypothek oder Miete zu bezahlen. Abschließend betonte der Sprecher des NGM, dass die Maßnahmen des Aktionsplans für eine neue Wirtschaftspolitik und die Verlängerung des Zinsstopps die ungarischen Familien schützen und eine breite Unterstützung für erschwinglichen Wohnraum und die Schaffung von Wohneigentum bieten werden.