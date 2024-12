Mercedes-Benz stellt die Produktion in Kecskemét für einen Monat ein

Mercedes-Benz wird die Produktion an seinem Standort in Kecskemét (Mittelungarn) für eine Winterpause vom 18. Dezember bis zum 20. Januar 2025 stilllegen, teilte die lokale Niederlassung des deutschen Automobilherstellers am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary erklärte, dass das Werk während der Pause umfangreiche Umbauarbeiten durchführt, um die Produktion neuer Modelle auf Basis der MMA- und MB.EA-Plattformen vorzubereiten. Nach Angaben des Unternehmens optimiert Mercedes-Benz kontinuierlich sein Produktionsnetzwerk, um mit optimaler Kapazität zu arbeiten und mit der vorhandenen Flexibilität auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Die Mercedes-Benz Gruppe hat im dritten Quartal trotz Modellwechseln, einem herausfordernden Marktumfeld und hartem Wettbewerb, insbesondere in China, einen stabilen Absatz erzielt, heißt es weiter. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 5,1 Mrd. EUR. Im Jahr 2023 waren im Durchschnitt 4.477 Mitarbeiter in der Niederlassung beschäftigt.