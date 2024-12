Wettbewerbsamt verhängt Geldstrafen gegen Baufirmen wegen Kartellbildung

Das ungarische Wettbewerbsamt (GVH) hat gegen zwei Unternehmen der Homlok-Gruppe eine Geldstrafe in Höhe von 1,2 Mrd. Forint verhängt, weil sie bei einer öffentlichen Ausschreibung in Höhe von mehreren Milliarden Forint für ein Eisenbahnprojekt in der Nähe von Debrecen (Ostungarn) Absprachen getroffen haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das GVH erklärte, die beiden Unternehmen hätten versucht, das Verfahren der Wettbewerbsbehörde zu behindern, und müssen daher eine zusätzliche Verfahrensstrafe von 25 Millionen Forint zahlen. Ein weiteres in den Fall verwickeltes Unternehmen, Inter Mobility, hat während des Verfahrens mit dem GVH zusammengearbeitet. Es stellte einen Antrag auf Anwendung der Kronzeugenregelung, dem der Wettbewerbsrat des GVH zustimmte, nahm an einem Vergleichsverfahren teil und verpflichtete sich zur Einführung eines Compliance-Programms. Das GVH reduzierte daher die Geldbuße, die gegen das Unternehmen verhängt werden könnte, auf 30 Mio. HUF.