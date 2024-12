Szijjártó: Lösung mit Bulgarien für das Problem der Gazprombank-Sanktionen gefunden

Mit Bulgarien wurde eine Lösung für das durch die neuen US-Sanktionen gegen die russische Gazprombank verursachte Problem gefunden, so dass die Energieversorgung Ungarns stabil bleibt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag in Sofia – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach Gesprächen mit dem bulgarischen Präsidenten, dem Energieminister und dem amtierenden Außenminister sagte Szijjártó, dass Ungarn nun den größten Teil seiner Erdgasimporte über Bulgarien erhalte, so sein Ministerium in einer Erklärung. Ungarn habe in diesem Jahr mehr als 7 Mrd. Kubikmeter Gas über die TurkStream-Pipeline erhalten, die für die Energieversorgung des Landes von entscheidender Bedeutung sei, sagte er. „Sowohl der bulgarische Präsident als auch der Energieminister bestätigten, dass wir auf Bulgarien als unseren zuverlässigen Transitpartner zählen können“, sagte Szijjártó. „Dies ist wichtig, weil die Entscheidung der scheidenden US-Regierung, die Gazprombank auf eine Sanktionsliste zu setzen, sowohl Ungarn als auch Bulgarien in eine schwierige Lage gebracht hat“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szijjártó sagte, Ungarn habe über die russische Bank für Erdgas bezahlt und Bulgarien habe von ihr Geld für den Transit erhalten. „Und wenn diese Finanztransaktionen nicht abgeschlossen werden könnten, würde Ungarn kein Erdgas erhalten, entweder weil es nicht dafür zahlen kann oder weil es nicht durch Bulgarien transportiert werden kann“, sagte er. Szijjártó sagte, dieses Problem sei angegangen worden und man habe eine rechtliche und finanzielle Lösung gefunden, die von allen Partnern akzeptiert werde und nicht mit Sanktionen verbunden sei. Er wies auch darauf hin, dass der bilaterale Handel einen neuen Höchststand erreicht und sich bei über 2 Mrd. EUR stabilisiert hat.