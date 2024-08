Wettbewerbsamt: Wizz Air wegen unlauterer Geschäftspraktiken mit über 300 Millionen Forint bestraft

Das ungarische Wettbewerbsamt (GVH) hat die Billigfluggesellschaft Wizz Air wegen unlauterer Geschäftspraktiken mit einer Geldstrafe von 307 Millionen Forint (780.000 EUR) belegt, teilte die Behörde am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Kommunikation von Wizz Air mit den Kunden über wichtige Elemente des automatischen Check-Ins entsprach nicht der geforderten Sorgfalt, und das Unternehmen lenkte die Kunden zu teureren zusätzlichen Servicepaketen, indem es nicht darauf hinwies, dass einige zusätzliche Dienstleistungen separat erworben werden können, so das GVH. In einer Stellungnahme sagte Wizz Air, der GVH-Beschluss sei „unbegründet“ und diene „nicht den Interessen der Passagiere“. Die Fluggesellschaft erklärte, sie habe im Laufe der Untersuchung konstruktiv mit dem GVH zusammengearbeitet und sei offen gewesen, Verpflichtungen zur Änderung ihres Buchungsverfahrens einzugehen, während sie in der Zwischenzeit proaktiv eine Reihe von Schritten unternommen habe.