Schnell Geld verdienen: Tipps und Tricks

Es gibt verschiedene Situationen im Leben, in denen eine Finanzspritze hilfreich ist. Wer zum Beispiel in der Schuldenfalle feststeckt, Schwierigkeiten hat seinen Lebensstandard zu halten oder sich einfach einen langgehegten Wunsch erfüllen möchte, kann Extrageld sehr gut gebrauchen. Doch wie lässt sich möglichst schnell Geld machen? Wir zeigen Ihnen verschiedene Wege und Möglichkeiten.

Der klassische Weg: Einen Kredit aufnehmen

Einen Kredit aufzunehmen ist der klassische Weg, um schnell an eine höhere Summe Geld zu gelangen. Kredit ist aber nicht gleich Kredit – es gibt viele verschiedene Anbieter und Variationen. Sehen Sie sich nach einem seriösen Anbieter um und schauen Sie sich die Konditionen ganz genau an. Informieren Sie sich zudem über unterschiedliche Kreditformen. Besonders günstig ist ein Wunschkredit in Form eines Eigentümerdarlehens, bei dem eine Immobilie als Sicherheit dient. Diesen Kredit erhält man in der Regal sogar trotz Schufa. Wer hingegen schon Kredite in Anspruch genommen und Schwierigkeiten hat, die Raten zu zahlen, kann unter Umständen von einer Umschuldung profitieren.

Staatliche Hilfe bei finanziellen Problemen in Anspruch nehmen

Bei finanziellen Problemen ist es oft zunächst mal wichtig, für die Existenzsicherung zu sorgen. Hierbei helfen verschiedene staatliche Hilfsangebote. Privatpersonen, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können, gelten als überschuldet. Sie sollten sich an eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle wenden, wo zusammen mit Experten ein Plan aufgestellt wird, der den bestmöglichen Weg aus der Schuldenfalle ebnet. Zu den monetären staatlichen Unterstützungen gehören das Wohngeld, das Bürgergeld und die Sozialhilfe.

Die Ausgaben senken

Ein wirksamer Weg, um am Monatsende mehr Geld in der Tasche zu haben, ist es unnötige Ausgaben zu vermeiden. Damit dies gelingt, sollten Sie zunächst alle Einnahmen und Ausgaben übersichtlich auflisten, die während eines Monats anfallen. Am besten klappt das mit einem klassischen Haushaltsbuch. Anhand der Ausgabenliste können Sie dann Einsparpotentiale aufdecken.

Die Haushaltskasse mit dem Verkauf von Gebrauchtem füllen

Eine alte Briefmarkensammlung, Überraschungseierfiguren oder Goldschmuck: In nahezu jedem Haushalt finden sich Sachen, die sich zu Geld machen lassen. So manche Schätze im Keller oder auf dem Dachboden sind mehr Wert, als man zunächst annehmen mag, denn es gibt in vielen Bereichen Sammler, die für Raritäten gerne tief in die Tasche greifen. Online-Plattformen wie Ebay sind am besten geeignet, um viele potenzielle Käufer zu erreichen und einen möglichst hohen Preis zu erzielen.

Einen Nebenjob annehmen

Wer schnell Geld verdienen möchte, kann diverse Nebenjobs ausüben, für die oft keine besonderen Vorkenntnisse notwendig sind. So könnten Sie zum Beispiel als Baby- oder Tiersitter arbeiten, Kellnern gehen, Zeitungen austragen oder Essen für einen Gastronomiebetrieb ausliefern. Verfügen Sie über besondere Kenntnisse, ist ein Nachhilfejob eine gute Möglichkeit, um die Finanzen aufzubessern. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen. Spezielle Dienstleistungen bieten Sie hier am besten auf Freelancer-Plattformen wie Fiverr an. Schnell Geld machen im Internet lässt sich durch die Teilnahme an Online-Umfragen, das Austesten von Webseiten oder durch Clickworking. Achten Sie in jedem Fall auf seriöse Anbieter, da sich im Internet auch viele schwarze Schafe tummeln, die die finanzielle Notlage anderer ausnutzen wollen.

Auf ungewöhnliche Weise die Finanzen aufbessern

Haben Sie Wohnraum zur Verfügung, der nicht genutzt wird? Dann könnten Sie diesen über Portale wie Airbnb anbieten. Auch die zeitweise Vermietung des eigenen Autos kann ein guter Weg sein, um Geld zu verdienen. Außerdem könnten Sie Werbung auf Ihrem Auto anbringen lassen. Gutes tun und etwas Geld verdienen lässt sich mit einer Blutspende. Für die Herren der Schöpfung kommt auch eine Samenspende infrage.

Andere um Geld fragen

Andere um Geld zu bitten, fällt oft nicht leicht. Scheuen Sie sich jedoch nicht, Ihren Chef um eine Finanzspritze zu bitten. Er könnte Ihnen mit einem Arbeitgeberdarlehen oder einem Gehaltsvorschuss weiterhelfen. Außerdem könnten Sie ein Familienmitglied bitten, Ihnen Geld zu leihen. Im Vergleich zu einem klassischen Kredit hat das den Vorteil, dass hierbei in der Regel keine Zinsen anfallen.