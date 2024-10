Goldschmuck richtig pflegen: So erhalten Ringe und Co. ihren Glanz

Echter Goldschmuck strahlt eine unvergleichliche Eleganz aus. Das Edelmetall liegt schwer in der Hand und hat einen natürlichen Glanz. Damit Ringe, Halsketten oder auch Armreife über die Jahre hinweg weiter mit Stolz getragen werden können, ist eine entsprechende Pflege gefragt. Auch Gold kann im Laufe der Zeit nämlich mattieren und je nach Legierung auch oxidieren. Das würde im schlimmsten Fall sogar den Wert mindern.

Reines Gold wird in der Regel nicht zu Schmuck verarbeitet

Gold gilt seit Jahrhunderten als begehrtes Edelmetall und hat die Menschheit schon immer in seinen Bann gezogen. Bis heute gilt vor allem der Goldschmuck als Statussymbol, das anders als die Barren im Banktresor auch beim Shoppen oder im Urlaub präsentiert werden kann. Da Gold an sich jedoch sehr weich ist, wird das Edelmetall nicht in purer Form zu Ringen oder Halsketten verarbeitet. Das Edelmetall wird dann häufig mit Silber oder Kupfer gemischt, um die benötigte Härte zu erzeugen. Dadurch sinkt aber auch der Reinheitsgehalt, was gleich aus zwei Gründen berücksichtigt werden muss. Einerseits steigt der Wert beim Goldankauf Juwelier Weiss in Berlin, je mehr Karat das Schmuckstück hat. Andererseits kann der Goldschmuck auch zu oxidieren beginnen, wenn Kupfer oder Silber mitverarbeitet werden. Für die Schmuckpflege ist das besonders wichtig, denn oxidierte Armreife oder Ketten können auch an Wert einbüßen.

Tipps für die Pflege von Goldschmuck

Damit der Goldschmuck immer in frischem Glanz erstrahlt, sollte er direkt nach dem Tragen gereinigt werden. Das ist vor allem im Sommer wichtig, da Schweiß der Legierung auf Dauer zusetzen kann. Grundsätzlich reicht es aus, den Ring oder die Kette mit einem weichen Tuch abzuwischen. Greifen Sie hier aber bitte nicht auf Küchenpapier oder Mikrofasertücher zurück. Diese können feinste Kratzer hinterlassen und so die Legierung des Schmuckstücks beschädigen. Auch die Zahnbürste als bekanntes Hausmittel zur Reinigung von Goldschmuck ist nicht empfehlenswert. Beim Juwelier Ihres Vertrauens werden meist spezielle Goldtücher zum Verkauf angeboten. Mit diesem Zubehör lässt sich der Schmuck dann unbedenklich säubern. Jegliche Art von Chemikalien ist zur Reinigung übrigens nicht empfehlenswert, da sie ebenfalls die Legierung angreifen können. Gröbere Verschmutzungen lassen sich hingegen einfach mit lauwarmem Wasser abspülen. Achten Sie hierbei nur darauf, das Schmuckstück am Ende vollständig zu trocknen, bevor es zurück in die Schatulle wandert.

Goldschmuck angelaufen: Was können Sie tun?

Vor allem Goldschmuck mit niedrigen Karat-Werten kann im Laufe der Zeit anlaufen. Dabei wird die glänzende Oberfläche matt, was auf die zusätzlichen Metalle im Schmuck zurückzuführen ist. In diesem Fall können Sie einfach selbst Hand anlegen und das Gold wieder zum Glänzen bringen. Im Internet finden sich zahlreiche Tipps, die am Ende aber doch nicht gänzlich geeignet sind. Vor allem bei Zahnpasta müssen Sie vorsichtig sein. Diese enthält nämlich oft Schleifpartikel, welche die Legierung zerkratzen würden. Besser ist hingegen Backpulver geeignet, um Ringe und Co. wieder strahlen zu lassen. Das Schmuckstück wird einfach mit dem Backpulver eingerieben und im Anschluss mit Wasser abgespült. Wenn Sie unsicher sind, lohnt sich am Ende aber doch wieder der Gang zum Juwelier Ihres Vertrauens. Gerade sehr teurer Goldschmuck sollte nicht einfach unbedacht selbst gereinigt werden. Hier lohnt sich die professionelle Pflege, um sicherstellen zu können, dass das Schmuckstück nicht an Wert einbüßt.

Goldschmuck richtig aufbewahren

Wenn der Goldschmuck nicht gerade getragen wird, ist auf eine optimale Lagerung zu achten. Experten empfehlen hierbei eine möglichst luftdichte und staubfreie Umgebung. Gerade bei längerer Aufbewahrung kann es sinnvoll sein, eigene Verpackungsbeutel für den Schmuck zu kaufen. Wenn Sie Ringe und Co. hingegen häufig tragen, reicht auch die Lagerung in einer Schmuckschatulle aus. Wichtig ist, dass der Schmuck aber nicht im schicken Badezimmer aufbewahrt wird. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit oxidiert das beigemengte Metall wesentlich schneller, was dann wieder dazu führt, dass das Gold nicht mehr glänzt. Für Ketten empfehlen sich übrigens Schmuckrollen, damit diese sich nicht verheddern und verknoten. Das kann im Worst Case auch bei hochwertigen Schmuckstücken zu sichtbaren Beschädigungen führen.