Advent in Nikla mit Bala-Ton Korus

Mit einem feierlichen Weihnachtskonzert stimmte die Chorgemeinschaft Bala-Ton Korus, bestehend aus ungarischen und deutschen Mitgliedern, die über hundert Zuhörer in der Kirche in Nikla auf das Weihnachtsfest festlich ein.





Schön gefüllt war das Gotteshaus am Sonntagnachmittag und am Ende waren sich die Gäste einig, der Besuch hat sich gelohnt und es war ein besonderer Genuss für Leib und Seele. Für das Arrangement zeichnete Claudia Ullmann verantwortlich, die für das Konzert im Vorfeld regelmäßig zu den Proben eingeladen hatte. Mit Orgel, Flöten und auch eifriger Mitwirkung von Buben und Mädchen zeigten die Solisten und der gesamte Chor, wie gut sie sich dafür vorbereitet hatten. Neben Gesang und Instrumentalmusik waren auch kleine Gedichte und Geschichten zum schönsten Fest des Jahres zu hören. Und das besondere: alle Darbietungen waren gemischt in ungarischer und deutscher Sprache.

Für eine kleine Gemeinde wie Nikla ist eine solche Verbundenheit schon außergewöhnlich und sollte Nachahmer finden. „Leise rieselt der Schnee“, „Oh du fröhliche“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ kamen genauso gut an wie „Kirje, Kirje kisdedecske“, „Petit Papa Noel “ und „Mennyböl az angyal“. Nach dem Konzert waren alle Mitwirkenden zu Glühwein, Tee und Kuchen eingeladen, um sich über die gelungene Veranstaltung zu freuen. Weihnachten kann kommen, in Nikla wurde das Fest bereits eingeläutet und das mit viel Gefühl und Frohsinn, Dank der Chorgemeinschaft.

Text/Fotos: Eva