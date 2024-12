Staatssekretär des Außenministeriums schließt Geschäftsgespräche in Florida ab

US-Unternehmen sind offen für Investitionen in Ungarn, die mit dem Umfang der asiatischen Investitionen, die derzeit in dem Land getätigt werden, mithalten können und auf der prognostizierten Verbesserung der bilateralen Beziehungen aufbauen, sagte Levente Magyar, Staatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel, in Washington nach Abschluss der Geschäftsgespräche in Florida – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur MTI zugesandt wurde, sagte er, dass es Möglichkeiten für US-Investitionen im Wert von vielen Milliarden Dollar in Ungarn geben könnte. Magyar sagte, die Verhandlungen zeigten, dass die Verbesserung der politischen Beziehungen eine Voraussetzung für das dynamische Wachstum der Wirtschaftsbeziehungen sei. Er sagte: „Es gibt Investoren, die Schlange stehen und bereit sind, sehr viel Kapital nach Ungarn zu bringen, sobald es eine US-Regierung gibt, die sich um eine Verbesserung der Beziehungen bemüht“. Er wies darauf hin, dass seine Gespräche über die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen auf dem Treffen von Ministerpräsident Viktor Orbán mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump eine Woche zuvor in Palm Beach aufbauten. Zu den Gesprächspartnern von Magyar gehörte auch der Investor Tamás Péterffy.