Morgen kommt der heilige Nikolaus …

… und bestimmt auch nach Csömend. Hier haben die Dorfbewohner mit viel Liebe zum Detail für diesen besonderen Tag, der vor allem den Mädchen und Buben gehört, auch heuer wieder festlich dekoriert, um den Gast entsprechend zu begrüßen.





Ho, Ho, Ho hört man es schon von weitem, wenn der heilige Mann in seinem prächtig geschmückten Schlitten vom Himmel daherkommt und allen braven Kindern ein Säckchen, gefüllt mit Süßigkeiten, Nüssen und anderen Leckereien, in die gute Stube bringt. Natürlich müssen die Kleinen vorher artig ein Gedicht aufsagen, ein Gebet sprechen oder ein schönes Lied passend zum anstehenden Weihnachtsfest dem Heiligen vortragen. Das ist Tradition. Aber das tun sie gerne, denn sie wissen, dass der Nikolaus dafür Geschenke aus seinem großen Sack hervorholt. Und schon muss der heilige Mann im roten Mantel weiterziehen, denn es warten noch viele Kinder auf eine schöne Bescherung. Einen wunderschönen Nikolaustag in Csömend, Nikla und Umgebung.

Foto/Text: Eva