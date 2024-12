EU-Kommission hält Maßnahmen gegen Ungarn zum Schutz des EU-Haushalts aufrecht

Die Europäische Kommission hat erklärt, dass die ungarischen Gesetzesänderungen, die darauf abzielen, das Risiko von Interessenkonflikten in Bezug auf „Public Interest Trust“-Gremien anzugehen, nicht ausreichen, um die Aufhebung der Konditionalitätsmaßnahmen für den EU-Haushalt zu rechtfertigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die von der Kommission empfohlenen Maßnahmen „zum Schutz des EU-Haushalts vor Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn“ wurden am 15. Dezember 2022 vom Europäischen Rat angenommen, so die Kommission in einer Erklärung. „Diese Verstöße betrafen die Bereiche öffentliches Auftragswesen, Strafverfolgung, Interessenkonflikte, Korruptionsbekämpfung und Treuhandgesellschaften von öffentlichem Interesse“, heißt es in der Erklärung. „Ungarn hat die Kommission am 2. Dezember formell über spezifische Gesetzesänderungen in Bezug auf Stiftungen von öffentlichem Interesse und die von ihnen unterhaltenen Einrichtungen informiert und die Kommission gebeten, dem Rat vorzuschlagen, die Maßnahmen anzupassen oder aufzuheben.“ Die Kommission erklärte, dass die ungarischen Gesetzesänderungen die noch bestehenden Bedenken bezüglich Interessenkonflikten in Bezug auf die Vorstände nicht angemessen ausräumen würden und die Maßnahmen daher beibehalten werden sollten. Die Kommission fügte hinzu, dass die Regierung über die Anpassungen informiert worden sei, die notwendig wären, um die Situation ausreichend zu bereinigen. „Ungarn kann jederzeit neue Abhilfemaßnahmen beschließen und notifizieren, um der Kommission zu zeigen, dass die vom Rat beschlossenen Maßnahmen angepasst oder aufgehoben werden sollten“, hieß es in der Erklärung.