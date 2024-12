Die ungarische Regierung hat sich geweigert, 6,5 Milliarden Euro an Entschädigungszahlungen an EU-Mitgliedstaaten zu leisten, die Waffen in die Ukraine geliefert haben, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte auf einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten, Ungarn habe das alleinige Veto gegen die Zahlung von rund 6,5 Milliarden Euro aus der Europäischen Friedensfazilität an Mitgliedstaaten eingelegt, die Waffen an die Ukraine geliefert haben, und damit rund 77 Millionen Euro ungarisches Geld zurückgehalten. Er fügte hinzu, dass Ungarn weder Waffen geliefert noch zu den Waffenlieferungen beigetragen habe. Aber wenn die anderen EU-Mitgliedstaaten „dies freiwillig tun wollen, wird Ungarn ihnen nicht im Weg stehen“, sagte er. Ungarn werde weder die Verlegung einer EU-Koordinierungseinheit für Ausbildungsmissionen nach Kiew noch die Entsendung von EU-Beratern nach Kiew zur Koordinierung der Reform des ukrainischen Sicherheitssektors befürworten, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, die Entsendung von Personen nach Kiew zu Ausbildungs-, Koordinierungs- und Beratungszwecken im Rahmen eines EU-Programms sei „äußerst riskant“ und berge die Gefahr einer Eskalation.

Bezüglich des 15. Sanktionspakets gegen Russland, das es dem ungarischen Öl- und Gasunternehmen MOL erlaubt, aus russischem Rohöl gewonnene Produkte zu exportieren, bezeichnete der Minister die Ausnahmeregelung als „wichtig“. „Da es uns gelungen ist, die verrückten Ideen zu streichen … haben wir am Ende kein Veto eingelegt“, sagte er. Zu dem Versuch, Patriarch Kirill auf die Sanktionsliste zu setzen, sagte er, dass die Bestrafung von Kirchenführern „um jeden Preis vermieden werden sollte“, und fügte hinzu, dass alle Hoffnungen auf Frieden verloren gehen würden, wenn die Kommunikationslinien zwischen den Kirchen gekappt würden. „Außerdem habe die EU versucht, den russischen UN-Botschafter auf die Liste zu setzen, was seltsam sei, da die UN die letzte Anlaufstelle für politische Konsultationen sei…“. „Wir haben unser Veto eingelegt und auch signalisiert, dass wir die Sanktionierung des russischen Olympischen Komitees keineswegs unterstützen werden. Die Vermischung von Sport und Politik … ist inakzeptabel.“

Szijjártó sagte, dass der Krieg in der Ukraine aufgrund des Wahlsiegs von Donald Trump und der russischen militärischen Siege auf dem Schlachtfeld eine neue Realität geschaffen habe. Selbst sein ukrainischer Amtskollege habe die Fakten vor Ort bestätigt und sei weit davon entfernt, „putinistische Propaganda“ zu betreiben, fügte er hinzu. „Leider“ werde diese neue Sachlage in Brüssel ignoriert, da die meisten EU-Mitgliedstaaten nach wie vor eine „gescheiterte Kriegsstrategie“ verfolgten und das Risiko einer Eskalation schürten, sagte er. In Bezug auf einen Waffenstillstand zu Weihnachten sagte er, dass niemand auf der heutigen Ratssitzung einen Waffenstillstand unterstützt habe, „der Leben retten würde“. Einige Teilnehmer der Sitzung hätten sich sogar gegen den Vorschlag eines Waffenstillstands ausgesprochen. Szijjártó bezeichnete den Vorschlag seines polnischen Amtskollegen, in der EU lebenden ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter die Sozialhilfe zu entziehen, als „hart“.