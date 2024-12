HungaroControl: 6 Prozent mehr Verkehr über die Feiertage

Nach vorläufigen Schätzungen der ungarischen Flugsicherung wird das Verkehrsaufkommen in den beiden Wochen vor Weihnachten um 6 Prozent höher sein als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Das Unternehmen wird dazu beitragen, den sicheren Transport von fast 6 Millionen Passagieren im ungarischen Luftraum zu gewährleisten, und bereitet sich mit verstärkten Kapazitäten auf den Anstieg des Verkehrsaufkommens im Vergleich zum Vorjahr vor, teilte HungaroControl Zrt. am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Da Weihnachten auch für die Flugsicherung eine besondere Zeit ist, bereitet sich die indirekt vom Wirtschaftsministerium kontrollierte HungaroControl Zrt. mit verstärkten Kapazitäten auf die Feiertage vor: 103 Fluglotsen werden in den Wochen vor Weihnachten im Einsatz sein. Letztes Jahr haben die Experten des Unternehmens 32.300 Flugzeuge während der Festtage abgefertigt, dieses Jahr werden 1.800 Flüge mehr erwartet. Neben den Überflügen hat das Verkehrsaufkommen am Budapest Liszt Ferenc International Airport in den Jahren nach der Pandemie stetig zugenommen, so auch in den beiden Wochen vor Weihnachten: Im vergangenen Jahr seien 4.200 Flugzeuge gelandet und gestartet, das seien 200 Flugzeuge mehr als im Jahr 2022, hieß es.