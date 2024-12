Regierung zahlt Solarpanel-Subventionen an 6.000 Haushalte aus

Subventionen für Investitionen in Solarmodule und Batteriespeicher wurden bisher an über 6.000 Haushalte ausgezahlt, sagte der Staatssekretär für Energie- und Klimapolitik Attila Steiner am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Steiner sagte, dass für das im Januar gestartete staatliche Subventionsprogramm mehr als 30.000 Vorregistrierungen eingegangen sind und etwa 20.000 Anträge eingereicht wurden. Die Anträge können noch bis zum 15. Januar 2025 gestellt werden, fügte er hinzu. Die Regierung hatte ursprünglich 75,8 Mrd. Forint für das Projekt bereitgestellt und diesen Betrag im Juli aufgrund der starken Nachfrage um 30 Mrd. Forint erhöht. Im Rahmen der Regelung können Haushalte eine Förderung von bis zu 5 Mio. Forint beantragen, die zwei Drittel der Investitionskosten abdeckt.