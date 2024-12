Umfrage der Nationalen Konsultation zeigt, dass die Ungarn Familienförderung der Einwanderung vorziehen

Die Ergebnisse der öffentlichen Umfrage der Nationalen Konsultation der Regierung zeigen deutlich, dass die ungarische Bevölkerung der Meinung ist, dass die Zukunft des Landes durch die Unterstützung von Familien und nicht durch Masseneinwanderung gesichert werden sollte, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Kabinettsbüros des Ministerpräsidenten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Umfrage habe auch gezeigt, dass die Ungarn es „empörend“ fänden, dass Brüssel Ungarn aufgefordert habe, täglich eine Million Euro Strafe für seine Weigerung zu zahlen, sich an der Verteilung illegaler Migranten zu beteiligen, sagte Balázs Hidvéghi in einer Videobotschaft auf Facebook. Nahezu 99 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage bezeichneten die von Brüssel verhängte Strafe als „empörend“ und fügten hinzu, dass Ungarn das Recht habe, seine Unabhängigkeit und die Interessen des ungarischen Volkes zu schützen. Die Regierung habe mehr als 80 Prozent der Fragebögen ausgewertet, sagte er und fügte hinzu, es sei bereits klar, dass die Ungarn glaubten, die Zukunft des Landes solle auf ungarischen Familien basieren und nicht auf einer „von Brüssel erzwungenen Migration“. Hidvéghi sagte, 99 Prozent der Befragten stimmten zu, dass die Regierung die Steuervergünstigungen für Familien verdoppeln sollte, anstatt die Masseneinwanderung zu unterstützen.