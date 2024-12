Parlament nimmt Gesetzesänderungen zur Digitalisierung von Dokumenten an

Das Parlament hat am Dienstag Änderungen an den Gesetzen über die digitale Staatsbürgerschaft und die Digitalisierung von Dokumenten angenommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neuen Verordnungen, die mit 135 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 33 Enthaltungen angenommen wurden, zielen darauf ab, die Vorschriften zu verfeinern und sie an das Recht der Europäischen Union anzupassen. Personenbezogene Daten sind bereits in einer App verfügbar. Ab Februar 2025 können die Nutzer den beglaubigten Inhalt vieler amtlicher Dokumente herunterladen und weiterleiten. Mit Ausnahme von Personalausweisen werden Dokumente nur noch auf besonderen Antrag in physischer Form ausgestellt. Personalausweise werden kostenlos ausgestellt, aber Personen über 14 Jahren müssen für die Ausstellung physischer Dokumente in anderen Fällen bezahlen. Für Rentner gelten ermäßigte Preise. Durch die Verringerung der Zahl der Plastik- und Papierdokumente rechnet die Regierung mit einer Reduzierung des Plastikmülls um 11,1 Tonnen pro Jahr und des Papiermülls um 1,2 Tonnen.