Staatskasse schließt Verkaufsstellen und bietet Dienstleistungen in Postämtern an

Das ungarische Staatsschatzamt teilte am Montag mit, dass seine Verkaufsstellen, die an einem oder zwei Tagen in der Woche geöffnet sind, ab Januar geschlossen werden. Stattdessen werden die Dienstleistungen in mehr als 500 Postämtern sowie in den Kundendienststellen in den 19 Komitatssitzen angeboten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Staatsschatzamt erklärte, dass es die Änderungen vornimmt, da die Beliebtheit seiner Online-Dienste zunimmt. In den Verkaufsstellen ist die Zahl der persönlich eingeleiteten Anlagegeschäfte in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 um ein Drittel zurückgegangen. Es stellte fest, dass mehr als 1 Mio. Bürger, die ein Wertpapierkonto bei ihnen haben, bereits 80 % ihrer Anlagegeschäfte entweder über ihre Online-Plattform oder eine mobile App tätigen. Etwa 60 % der Neukunden eröffnen ihr Depot ebenfalls online.