Zwei Schiffe und eine Anlegestelle bei Zusammenstoß auf der Donau beschädigt

Zwei Fahrgastschiffe auf der Donau und die Anlegestelle der Budapester Verkehrsbetriebe (BKV) am Jászai-Mari-Platz wurden beschädigt, als sie am späten Sonntag von einem Lastkahn eines auf der Donau in Budapest fahrenden Konvois gerammt wurden, so die BKV – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Niemand wurde bei dem Unfall verletzt, so die BKV in einer Erklärung, und fügte hinzu, dass das Ausmaß des Schadens noch ermittelt werde. Die Behörden untersuchen derzeit die Umstände des Unfalls, hieß es in der Erklärung. Nach Angaben des Unternehmens hat der Unfall keine Auswirkungen auf den Fahrgastschiffsverkehr der BKV. Das Budapester Polizeipräsidium (BRFK) erklärte am Montag, dass es den ukrainischen Kapitän des Konvois als Verdächtigen verhört habe. BRFK-Sprecher Soma Csécsi sagte, die Polizei habe den Bootsführerschein des Kapitäns beschlagnahmt.