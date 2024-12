NAK: Qualitätsschaumwein zum Jahresende gefragt

Zum Jahresende, vor allem in den letzten beiden Dezemberwochen, sei Qualitätsschaumwein mit höherer Wertschöpfung angesagt, erklärte die Nationale Landwirtschaftskammer (NAK) am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Laut ihrer Zusammenfassung werden in Ungarn jährlich etwa 200.000 Hektoliter Schaumwein produziert, von denen fast ein Drittel an ausländische Kunden verkauft wird. Die größten Exportmärkte sind Estland, Kanada, Lettland, Rumänien und Schweden, während Ungarn hauptsächlich Importe mit hohem Mehrwert aus Italien und Deutschland erhält. Nach Angaben der NAK zeigt die Kundennachfrage, dass immer mehr Menschen nach leichteren, fruchtigeren Geschmacksrichtungen suchen. Dementsprechend steigt die Nachfrage nach Rosé-Schaumweinen, und viele Menschen kaufen jetzt auch alkoholarme oder alkoholfreie Schaumweine. Da die Erzeuger mit der neuen Nachfrage Schritt halten, finden die Verbraucher in den Geschäften ein breiteres Angebot an diesen Weinen, fügten sie hinzu.