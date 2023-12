Ungarische Winzer exportieren rund 3,5 Millionen Liter Schaumwein

Ungarische Winzer exportieren jährlich rund 3,5 Millionen Liter Schaumwein, teilte die Nationale Landwirtschaftskammer (NAK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die wichtigsten Exportmärkte für einheimischen Schaumwein seien Kanada, Estland, Rumänien, Schweden und Lettland, so die NAK. Der größte Teil der rund 20 Millionen Liter ungarischen Schaumweins, die jährlich produziert werden, wird in Ungarn konsumiert. Unter den importierten Schaumweinen sind Produkte aus Italien und Frankreich in Ungarn am beliebtesten.

