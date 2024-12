Silvesterparty am Strand von Balatonalmádi – der Markt ist bereits geöffnet

In der Silvesternacht von 14 Uhr bis 2 Uhr morgens ist am Wesselényi Strand in Balatonalmádi eine Retro-Party geplant – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Die Nacht kann niemals enden“ wird am 31. Dezember mit einem Konzert von Patrícia Németh ab 17 Uhr und einer anschließenden Disco von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts die Besucher unterhalten. Der Linsen- und Schweinebratenmarkt begann am 27. Dezember und dauert bis zum Silvesterabend. Hier befindet sich auch die Kunsteisbahn der Stadt, die bis zum 9. Februar geöffnet sein wird, so die Facebook-Seite des Grillfestes, einer Veranstaltungsreihe in Balatonalmádi, die mit dem Adventsmarkt begann. Der Eintritt zu der kostenlosen, hundefreundlichen Veranstaltung ist frei. Kostenlose Würstchen für Einheimische, kein Mangel an Glühwein. Sie können mehr als 20 verschiedene Sorten von lokalen Winzern probieren.