Feinstaub: Luftqualität ist in mehreren Teilen des Landes gefährlich geworden

Laut einer am Sonntag vom Nationalen Zentrum für Volksgesundheit und Medizin (NNGYK) veröffentlichten Karte mit den Messwerten des Vortags ist die Luftqualität in mehreren Teilen des Landes aufgrund von Feinstaub gefährlich geworden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Luftqualitätsindexsystem umfasst vier Kategorien: akzeptabel, mangelhaft, ungesund und gefährlich. Nach den am Sonntag veröffentlichten Daten ist die Luftqualität in Kaposvár, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Esztergom und im Sajó-Tal in Putnok, Kazincbarcika und Sajószentpéter mangelhaft. Die Luftqualität in Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba und Miskolc wird als ungesund eingestuft. Die Luftqualität in Szeged und Szolnok wurde als gefährlich eingestuft. Die anderen Stationen verzeichneten akzeptable Werte oder haben keine Daten gemeldet. Nach der Vorhersage der HungaroMet Nonprofit Zrt. prägt ein Antizyklon das Wetter im Karpatenbecken, so dass sich in den kommenden Tagen großflächig Nebel und Schichtwolken bilden werden, die tagsüber anhalten können. Die Luftbewegung wird schwach bis mäßig bleiben und die Luftqualität wird sich voraussichtlich verschlechtern. Die durchschnittliche Tageskonzentration von Feinstaub kann in zunehmendem Maße die gesundheitlichen Grenzwerte erreichen oder überschreiten.