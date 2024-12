MOHU: Abfall wird über Neujahr wie gewohnt abgeholt

Die MOHU Budapest Zrt. teilte der Nachrichtenagentur MTI am Montag mit, dass am letzten Tag des Jahres und ersten Tag des neuen Jahres in Budapest und in den Siedlungen des Ballungsraumes die kommunalen und getrennten Abfälle nach dem üblichen Zeitplan abgeholt werden.

Die Stadtverwaltung teilte mit, dass ihre Mitarbeiter in der Silvesternacht den üblichen Dienstagsfahrplan und in der Neujahrsnacht den üblichen Mittwochsfahrplan für die Sammlung von Siedlungs- und Sonderabfällen einhalten werden. Die Recyclinghöfe und Recyclingzentren für Privathaushalte werden am Montag geöffnet sein, und umweltbewusste Bürger können ihre Abfälle ab Donnerstag, dem 2. Januar, auch über das Wochenende bei den dafür vorgesehenen Höfen abgeben, so das Unternehmen in einer Erklärung.