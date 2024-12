Hauspreise in Ungarn steigen 2024 um 13 Prozent

Laut Daten des börsennotierten Immobilienmaklers Duna House werden Häuser in Ungarn im Jahr 2024 für durchschnittlich 45,2 Millionen Forint verkauft, 13 Prozent mehr als im Vorjahr – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Hauptstadt stieg der durchschnittliche Immobilienpreis um 6 % auf 60,4 Mio. Forint. Im Rest des Landes stiegen die Preise um 5 Millionen Forint auf 39,1 Millionen Forint. Der Durchschnittspreis für neue Wohnungen lag landesweit bei 830.000 Forint/m², erreichte aber in Budapest 1,5 Mio. Forint/m². Landesweit wurden Wohnungen in Mehrfamilienhäusern für durchschnittlich 807.000 Forint/m² und Einfamilienhäuser für 422.000 Forint/m² verkauft. Im Jahr 2024 wurden in Ungarn zwischen 120.000 und 125.000 Häuser verkauft.