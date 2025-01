Polizei: Ein 34-jähriger Mann starb in der Silvesternacht wegen eines pyrotechnischen Geräts

Ein 34-jähriger Mann starb in der Silvesternacht, nachdem er im Hof eines Familienhauses in Létavértes einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet hatte – teilte das Polizeipräsidium des Komitats Hajdú-Bihar auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 0:30 Uhr. Nach den vorliegenden Daten benutzte der 34-jährige Mann einen Feuerwerkskörper, dessen Besitz und Verwendung nur Personen mit einer pyrotechnischen Prüfung erlaubt ist. Der Feuerwerkskörper habe den Mann getroffen und ihm so schwere Verletzungen zugefügt, dass er noch am Unfallort verstorben sei, hieß es weiter. Der Erklärung zufolge untersucht die Polizei die Umstände des Todes im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens.