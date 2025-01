Ingatlan.com: Wohnungsmarkt könnte im Jahr 2025 anziehen

Das Jahr 2024 brachte einen Aufschwung auf dem Markt für zum Verkauf stehende Wohnimmobilien, was zum Teil auf die niedrigeren Kreditzinsen und die zusätzliche Subvention für Wohnungsbaudarlehen zurückzuführen ist. Den Daten des letzten Jahres und den aktuellen Aussichten zufolge könnte der Wohnungsmarkt im Jahr 2025 eine Fortsetzung der Dynamik erwarten, erklärte ingatlan.com am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI auf der Grundlage seiner eigenen Daten.

Die Erklärung zitiert László Balogh, den leitenden Wirtschaftsexperten des Immobilienanzeigenportals, der sagte, dass der Dezember wie erwartet eine gedämpfte Aktivität auf der Angebotsseite mit sich brachte. Nur 18.000 neue Anzeigen zum Verkauf von Wohnimmobilien wurden veröffentlicht, was aber immer noch 3 Prozent mehr ist als im Dezember 2023. Im vergangenen Jahr wurden von Eigentümern und Maklern mehr als 530.000 Angebote auf ingatlan.com eingestellt. Davon entfielen 255.000 auf Wohnungen und Häuser, die zum Verkauf stehen, was einem jährlichen Anstieg von 4 Prozent entspricht. Fast 80.000 Wohnimmobilien wurden von Eigentümern zum Verkauf angeboten, ein Mehrjahreshoch, wobei nur im Jahr 2020 ein höheres Niveau an Verkäufen zu verzeichnen war, hieß es.

Sie wiesen auch darauf hin, dass alle Komitate außer Budapest einen Anstieg der Verkäufe verzeichneten, wobei die Komitate Borsod-Abaúj-Zemplén und Heves einen Anstieg des Angebots um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten. Sie fügten hinzu, dass das Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg mit einem jährlichen Zuwachs von 29 Prozent den größten Nachfrageanstieg im Land verzeichnete. Auch in den Komitaten Csongrád-Csanád und Heves stieg die Wohnungsnachfrage mit 26 Prozent deutlich an. Die Komitate Pest, Vas und Győr-Moson-Sopron verzeichneten ebenfalls ein starkes Nachfragewachstum von über 20 Prozent.

László Balogh merkte in der Erklärung an, dass die Komitate Békés und Somogy die verhaltenste Erholung zeigten, aber auch hier stieg die Zahl der Anfragen für Wohnungen und Häuser zum Verkauf um 7-8 Prozent. Der Experte sagte, dass die „führenden“ Komitate auch im Jahr 2025 überraschen könnten. Das Komitat Somogy könnte in naher Zukunft weiter erstarken, da ein Teil der Investoren, die aus Staatsanleihen aussteigen, auf dem Immobilienmarkt rund um den Balaton „landen“ könnten. Darüber hinaus könnte die Öffnung der Schengen-Grenze zu Rumänien die Nachfrage nach Immobilien in Békés, insbesondere von rumänischen Investoren, deutlich erhöhen.