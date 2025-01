Schlittendiebe in Normafa

Die Betreiber des Normafa-Parks setzen alles daran, das beliebteste Ausflugsziel der Hauptstadt in Ermangelung von Naturschnee mit Hilfe von Schneekanonen für das Rodeln und den Skilanglauf fit zu machen. Die gute Nachricht ist, dass Schlittenfahren und Skilanglauf in Normafa am ersten Januarwochenende möglich sein werden. Die schlechte Nachricht ist, dass die Schlitten gestohlen werden – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Es gibt brauchbaren Schnee auf den Loipen“, meldete der Normafa-Park am Freitagmorgen, 3. Januar. In den letzten Tagen hat es geschneit, so dass man zum Abschluss der Winterferien noch Schlitten fahren und Langlauf machen kann. Leider gibt es auch einige ärgerliche und empörende Nachrichten über Normafa, wie holmozogj.hu berichtet: Am Donnerstag, dem Tag der Wiedereröffnung der Rodelbahn, meldeten mehrere Personen auf der Facebook-Seite des Normafa-Parks, dass Diebe ihre Schlitten gestohlen oder versucht hätten, sie zu stehlen.