Kéthely ist bereit für Weihnachten …

Die kleine Ortschaft Kéthely im Süden vom schönen Balaton, Nähe Marcali ist bereit für das schönste Fest des Jahres. Mit vereinten Kräften haben die Dorfbewohner zusammen geholfen, ihr Zentrum für das Weihnachtsfest zu schmücken.





Zum einen wurde ein stattlicher Weihnachtsbaum aufgestellt, liebevoll bis in die Spitze geschmückt. Zum anderen sitzt daneben der Heilige Nikolaus in seinem Schlitten und grüßt die Gäste aus nah und fern. An einer Holzbude wurde als krönender Abschluss ein schön gearbeitetes Krippenrelief angebracht. Weihnachten kann also kommen, Kéthely und seine Bewohner sind für das schönste Fest des Jahres gewappnet.

Text/Foto: Eva